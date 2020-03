Coronavirus : Spielplätze weiterhin offen, Restaurants ebenfalls

Hilden Die Straßen sind schon deutlich leerer, in den Innenstädten und auf Spielplätzen tummeln sich dagegen die Menschen und genießen die Sonne. Dürfen Cafés eigentlich noch öffnen? Und warum dürfen Kinder noch auf Spielplätzen herumtollen?

In Spanien, Italien und Frankreich steht das öffentliche Leben komplett still. Nur noch in Ausnahmefällen dürfen Menschen das Haus verlassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montagnachmittag auch für Deutschland einschneidende Maßnahmen angekündigt – doch in Hilden und Haan sieht es in den Innenstädten und auf den Spielplätzen noch anders aus: Menschen sitzen in Cafés und genießen die Frühlingssonne, Kinder tollen lautstark auf Spielplätzen umher. Ist das trotz der klaren Worte Merkels noch erlaubt?