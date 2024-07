Spieleabend in Hilden Werwölfe in der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden findet am Samstag, 24. August, von 15 bis 20 Uhr ein kostenloser Spieleabend statt. Gespielt wird das soziale und kommunikative Gesellschaftsspiel „Werwölfe von Düsterwald“, bei dem die Teilnehmenden in die düstere Welt eines mittelalterlichen Dorfes eintauchen. Ziel des Spieles ist es, die Werwölfe, welche sich unter den Dorfbewohnern verbergen, zu enttarnen. Um eine Anmeldung unter hilden.de/bib-events wird gebeten, da es nur begrenzte Plätze gibt.