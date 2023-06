Verkehr im Kreis Mettmann Autobahn 46 von Mittwoch bis Montag gesperrt

In Gegenrichtung hat Opa leider ein paar Macken. Eigentlich waren die Arbeiten vor wenigen Wochen beendet worden, tatsächlich aber sind in einem Bereich gefährliche Spurrillen vorhanden, die noch beseitigt werden müssen. Dies sei zwar an einem Wochenende möglich, doch einen Termin dafür gebe es noch nicht, teilte ein Mitarbeiter der Autobahn GmbH mit. Übrigens: Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h wegen der neuen Fahrbahndecke gilt bis auf Weiteres. In zeitlichen Abständen werden Griffigkeitsmessungen durchgeführt. Solange die Werte nicht passen, dürfe hier aus Gründen der Sicherheit nicht schneller gefahren werden, so die Aussage der Autobahn GmbH.