Verkehr in Hilden Sperrung am Autobahnkreuz

Sperrung am Autobahnkreuz Hilden: Von Montag, 4. September, ab 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr am Dienstag ist die direkte Verbindung von der Autobahn 3 aus Frankfurt kommend auf die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal und von der A3 aus Oberhausen kommend auf die A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Zudem ist die direkte Verbindung von der A46 aus Düsseldorf kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt ausgeschildert.