Verkehr in Hilden und Haan Arbeiten auf der A46 wohl im Zeitplan

Chaos durch die Sperrung der Autobahn 46 in Hilden und Haan? Davon konnte am Freitag keine Rede sein. Die Autobahn GmbH hatte die Baumaßnahme nicht ohne Grund auf das lange Wochenende gelegt. Wer auf der Strecke von Düsseldorf kommend in Richtung Wuppertal unterwegs war, wurde automatisch auf die A3 umgeleitet. Von hier aus wäre eine Weiterfahrt in Richtung Ruhrgebiet über die A1 oder über die A 40 möglich gewesen.