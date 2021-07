Hilden : Sperrmüll: Nur 50 % sind von der Flut

Info

Die Sperrmüll-Kolonnen des Bauhofs sammeln ab 6.30 Uhr an diesem Dienstag, 20. Juli, die Sperrgut-Berge an der Gerresheimer Straße ein. Die Mitarbeiter würden sich über Hilfe beim Beladen der Fahrzeuge freuen, erklärte Stadtsprecherin Lina Schorn. Sie starten am Aldi-Ei und arbeiten sich stadtauswärts vor. Auch in den kommenden Tagen werden die Mitarbeiter des Bauhofs unterwegs sein, um Sperrmüll einzusammeln – die Stadt wird die Einsatzgebiete im Vorfeld bekannt geben und Freiwillige um Unterstützung bitten.