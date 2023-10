Natur in Hilden Spendenaufruf für die Streuobstwiese im Süden der Stadt

Und so sieht der Fahrplan für die kommenden Monate aus: Für Herbst kommenden Jahres plant die Stadt die Anpflanzung von 50 Bäumen. Dabei soll es sich um alte und weitgehend widerstandsfähige Sorten handeln. Die Bäume stehen in Gruppen nach Arten und Sorten angeordnet, um den verschiedenen Erntezeiten zu entsprechen. Der Abstand zwischen den einzelnen Bäumen soll elf bis zwölf Meter betragen. So kann die Streuobstwiese durch einen Landwirten für die Heuernte gut genutzt werden.