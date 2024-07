640 Kilometer durch Norwegen Haanerin wandert fürs Tierheim Hilden

Wanderurlaub in Norwegen – und dabei die Tiere im heimischen Tierheim unterstützen. Das verbindet Jelena Krolo aktuell miteinander. Die junge Frau, die von sich selbst als „Haaner Mädchen“ spricht, wandert aktuell auf dem St. Olavsweg in Norwegen von Oslo nach Trondheim. Rund 640 Kilometer Strecke hat sie sich damit vorgenommen. Bereits die ersten Tage haben bewiesen, dass es kein reiner Entspannungsurlaub werden würde. Nach nur drei Tagen hatte die junge Frau schon rund 90 Kilometer auf der Uhr. Das zeigt sich am vierten Tag deutlich: „Im Alltag läuft man nicht mal eben so 20 bis 30 Kilometer am Tag mit rund 20 Kilo auf dem Rücken. Man muss sich schon durchbeißen.“