Sommerfest im Dorotheenviertel Spaß von Ponyreiten bis zur „Bobbycar-Waschstraße“

An der Horster Allee wird Hilfe für Jugendliche und alte Menschen geleistet. Durch sexuelle Schandtaten und Gewalt schwerst traumatisierte Kinder und Jugendliche werden hier in einen geschützten Raum aufgenommen und auf ein Leben außerhalb eines solchen Raumes vorbereitet. In Wohngruppen von fünf bis sieben Personen lernen sie, wieder mit dem Leben zurecht zu kommen. In der Altenhilfe gibt es zwei Pflegeeinrichtungen und im Haus Ahorn werden schwerst demente Menschen betreut.