Hilden : Sparvorschlag: Stadt will kleine Bühne verkaufen

Hilden Kämmerin Anja Franke bringt am 11. Dezember ihren Entwurf für den städtischen Haushalt 2020 ein. Das geplante Defizit wird weit höher ausfallen als bisher geplant (knapp eine Million Euro). Deshalb sucht die Verwaltung überall nach Einsparmöglichkeiten.

Aktuelles Beispiel: Eine der beiden Veranstaltungsbühnen der Stadt soll verkauft werden, eine von zahlreichen sogenannten freiwilligen Leistungen der Stadt. Das hat eine Mehrheit im Kulturausschuss beschlossen. Die Entscheidung fällt im Stadtrat am 11. Dezember. Weil sich CDU und SPD bereits dafür ausgesprochen haben, wird es wohl auch so kommen. Verkauft werden soll die kleine Bühne. Nur dann, so Kulturamtsleiterin Eva Dämmer, ließe sich laut Kämmerin eine Einsparung erzielen. Gleichzeitig soll die Ausleihgebühr für die verbliebene große Bühne um 50 auf 300 Euro (bislang Gebühr für die kleine Bühne) gesenkt werden. Die Mietpreise sind bewusst niedrig gehalten, ein indirekter Zuschuss an die Vereine. Defizit bei 25 Anmietungen (2018) für die große Bühne: knapp 11.000 Euro.