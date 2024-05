Gemeinnützige Spendenaktion Sparkasse: PS-Zweckertrag kommt 18 Hildener Vereinen zugute

PS-Zweckertrag: Was sich trocken anhört, dahinter steckt für 18 Hildener Vereine und ihre aktuellen Projekte ein kleiner Geldsegen. Spenden im jeweils vierstelligen Bereich konnten ihre Vertreter am vergangenen Mittwoch in der Sparkassenfiliale an der Mittelstraße entgegennehmen. Das Geld stammt aus dem PS-Los-Sparen, das die Sparkasse ihren Kunden anbietet. Diese investieren dabei von je 5 Euro 1 Euro in einen Losbeitrag, von dem wiederum 25 Cent in den Zweckertrag fließen. Auf diese Weise sind im vergangenen Jahr in Hilden 68.000 Euro zusammengekommen. Gemeinnützige Vereine können einen Antrag auf Unterstützung stellen. „In der Regel erhalten sie von uns eine positive Antwort“, so Anette Singscheidt, bei der Sparkasse Hilden/Ratingen/Velbert (HRV) zuständig für Sponsoring und PS-Sparen.