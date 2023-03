Gut gegeben Sparkasse HRV spendet an Umweltverbände im Kreis

Damit aber auch die Energie, die in die nicht prämierten Vorschläge gesteckt wurde, nicht „verpufft“, beschloss der Vorstand, für jede eingereichte Idee einen Geldbetrag an lokale Einrichtungen mit ökologischem Bezug zu spenden. Die Wahl fiel auf die lokalen Vertretungen von Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) und Naturschutzbund (NABU). Holger Kleine, Abteilungsleiter Vorstandsstab und Pressesprecher der Sparkasse, überreichte beiden Einrichtungen einen – symbolischen – Scheck über je 425 Euro – dem natürlich eine echte Spende per Überweisung folgt.