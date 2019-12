Hilden : Sparkasse hilft Schuldnerberatung

Hilden Mehr als jeder zehnte Erwachsene in NRW ist überschuldet. Die Ursachen sind vielfältig – die Auswirkungen und Probleme auch: Ohne professionelle Begleitung finden viele oft nur schwer aus der Schuldenfalle wieder heraus.

Die Schuldnerberatungsstellen in NRW haben schon vielen Menschen dabei geholfen. Ihre wichtige Arbeit wird seit vielen Jahren durch einen dafür eingerichteten Fonds der Sparkassen unterstützt – seit 1998 flossen Zuschüsse von insgesamt rund 60 Millionen Euro an die Beratungsstellen.

In Hilden finden überschuldete Menschen Unterstützung beim Sozialdienst katholischer Männer und Frauen. In Ratingen ist der Sozialdienst katholischer Frauen der richtige Ansprechpartner, in Velbert das Diakonische Werk im Kirchenkreis Niederberg. Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert fördert die Schuldnerberatungsstellen in ihrem Geschäftsgebiet seit vielen Jahren; 2019 wurden die drei Einrichtungen mit mehr als 32.000 Euro unterstützt.