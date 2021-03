Hilden : Sparkasse lässt SB-Geräte gegen Viren beschichten

Hilden Vom 16. bis zum 22. März 2021 werden jeweils ab 22 Uhr alle Selbstbedienungsgeräte in den Filialen der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert nach und nach mit einer antimikrobiellen Beschichtung überzogen, teilt das kommunale Geldinstitut mit.

Der Griff zum Desinfektionsmittel ist in Zeiten der Corona-Pandemie für die allermeisten Menschen längst zur Routine geworden. Dennoch bleibt manchmal ein mulmiges Gefühl - vor allem in öffentlichen Bereichen, die von vielen Menschen genutzt werden: Wer weiß schon, welche Keime am Griff des Einkaufswagens, an der Haltestange im Bus oder eben auf dem Bedienfeld am Geldautomaten haften.