Hilden : Spätmarkt steht in den Startlöchern

Den Hildener Wochenmarkt gibt es schon länger als 150 Jahre. Bürgermeister Albert Koennecke erklärte am 8. September 1858, dass „… an jedem Samstage auf dem hiesigen Marktplatze ein Wochenmarkt abgehalten werde, auf welchem Erzeugnisse des Bodens, der Land- und Forstwirtschaft, der Jagd und Fischerei zu Verkaufe kommen dürfen“. In Hilden ist an vier Tagen Markt: mi und sa Innenstadt, do St.-Konrad-Allee und fr Nordmarkt.