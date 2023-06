Jugendzentrum an der Furtwänglerstraße Area51 feiert Kultursommerfest in Hilden

() Mächtig was los am Area 51 in Hilden: Am Sonntag, 18. Juni, steigt dort das Kinder- und Jugend-Kultursommerfest. Dazu laden Musikschule, Stadtbibliothek, Wilhelm-Fabry-Museum, Stadtarchiv sowie Kinder- und Jugendförderung gemeinsam ein. Von 11 bis 18 Uhr dürfen sich die Gäste an diesem Tag auf ein abwechslungsreiches Kulturprogramm an der Furtwänglerstraße 2b freuen. Die Veranstalter versprechen nicht weniger als Musik, Spiel und jede Menge Spaß.