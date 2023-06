Sommerferienprogramm Hilden Zahlreiche Angebote helfen gegen Langeweile

Ein umfangreiches und abwechslungsreiches Ferienangebot bietet in diesem Jahr die Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK an. In jeder Woche der Ferien steht für junge Künstler ein neuer Unterricht auf dem Programm. In klangvollen Kursen wie „Farbenschungel“, „Burgfräulein und Rittersmann“ oder „Kunst-Skulpturen kunterbunt“ können sich die Kinder kreativ austoben. Die Kurse richten sich an kunstbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren, wobei jeder Kurs eine andere Zielgruppe hat. Die Teilnahme kostet pro Woche 75 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen: unter kukuk@hilden.de oder unter der Telefonnummer 02103-5903.