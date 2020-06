Hilden : Sommerakademie in historischer Gravieranstalt

Die ehemalige Gravur-Anstalt ist jetzt ein Sozialzentrum für psychisch kranke Menschen der Arbeiterwohlfahrt. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Die Sommerakademie residiert in der Gravuranstalt an der Walder Straße. In dieser inspirierenden Umgebung können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene neue Techniken kennen lernen und bisherige Erfahrungen vertiefen.

Dieses Jahr treffen sich die Kunstfreunde im Awo-Zentrum „Die Fabrik“ (Walder Straße 24), um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Große Fotos an der Wand im Café erinnern an die Vergangenheit der alten Fabrik Waldeck & Nacke von 1852. „Dort war früher eine Gravuranstalt untergebracht, die Walzen für das Bedrucken von Modestoffen hergestellt hat – ein hoch spezialisierter Betrieb“, hat Architekt Christof Gemeiner recherchiert: „Die Mitarbeiter durften im Obergeschoss wohnen. So wollte man sie an den Betrieb binden.“ Die Geschäfte liefen so gut, dass um 1900 nebenan eine Villa für die Inhaber errichtet wurde. Dieses Gebäude hat Gemeiner gekauft, renoviert und dort sein Architektur-Büro untergebracht. Die Ziegelfassade der alten Fabrik war in gutem Zustand: „Da sieht man, wie gut Klinker altern können.“

In dieser inspirierenden Umgebung mit einem eigenem angrenzenden schönen Garten können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene neue Techniken kennen lernen und bisherige Erfahrungen vertiefen. Die Kurse sind auf maximal zwölf Personen begrenzt. Im dreizehnten Jahr der Veranstaltung werden neben bekannten Dozenten auch einige neue vor Ort sein. Darunter auch Andreas Weinert, der „Aquarell“ anbieten wird. Anmelden können sich noch Teilnehmer für folgende Kurse: Freskotechnik Andrea Mohr vom 3. bis 5. Juli. Aquarell Michael Müller-Ahlheim vom 3. bis 5. Juli. Aquarell Wilhelm Fikisz vom 10. bis 12. Juli.