Kunstangebot in Hilden : Sommerakademie geht in die nächste Runde

Hilden Die Hildener Sommerakademie geht in eine neue Runde. Bereits zum 14. Mal treffen sich die Kunstfreunde der Malerei, des Zeichnens und des Skizzierens, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Dafür finden sie im Awo-Zentrum (Die Fabrik, Walder Straße 24) mit einem eigenen angrenzenden, schönen Garten an fünf Wochenenden im Juni und Juli die perfekte Umgebung.

Die Sommerakademie wird vom Stadtmarketing Hilden organisiert und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene, die neue Techniken kennenlernen und bisheriges Können verfeinern möchten. Kurszeiten sind am Freitag 17 bis 20 Uhr, am Samstag 10 bis 18 Uhr und am Sonntag 10 bis 15 Uhr. „Am Freitagabend ist Gelegenheit, in gemütlicher Runde beim gemeinsamen Abendessen mit den Dozenten zu fachsimpeln und zu plaudern. Alle Teilnehmenden erhalten rechtzeitig Tipps und Vorschläge mit einer Materialliste zugesandt“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand.