Nach Änderungen im Fahrplan der S-Bahn 1 : Pendler ärgern sich über Verspätungen und Ausfälle der S1

Hilden/Solingen Die Politik hat den VRR-Vorstand auf die problematischen Zustände hingewiesen. Einige Züge enden in Hilden, um in Gegenrichtung pünktlich zu sein.

(uve) Wer mit der S1 morgens nach Düsseldorf muss, klagt vielleicht über Verspätungen – aber er kommt in der Regel irgendwie an, oft sogar pünktlich. Auf dem Rückweg allerdings stranden viele Fahrgäste immer wieder in Hilden, weil die S-Bahn aufgrund zu hoher Verspätung dort kehrt macht, um in Gegenrichtung wieder pünktlich in Takt zu kommen. Für die Fahrgäste heißt das aussteigen und auf den nächsten Zug zum Solinger Hauptbahnhof oder den Haltepunkten Hilden-Süd und Vogelpark zu warten. Das sorgt für Ärger, und je nach Tageszeit klagen Berufspendler über verspätete S-Bahnen. Manche fallen gar ganz aus. So wie am 8. Januar: Allein an diesem Tag drehten zwischen 8 und 14 Uhr sowie ab dem spätem Nachmittag sieben Züge in Hilden um, um Verspätungen aufzuholen. Am Solinger Hauptbahnhof fielen damit 14 Verbindungen aus.