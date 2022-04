Empfang im Bürgerhaus Hilden : Waldkaserne-Soldaten spenden für Flüchtlinge

Hilden Mit einem großen Scheck sind am Dienstagmittag zehn Offiziere aus der Waldkaserne mit ihrem Standortältesten Oberst Andreas Düpmann zu einem Stadtempfang im Bürgerhaus erschienen.

Bürgermeister Claus Pommer begrüßte die Delegation und bedankte sich für die Spende, die für ukrainische Kriegsflüchtlinge genutzt werden soll. Die Stadt und die Bundeswehr bekräftigen mit solchen Empfängen regelmäßig ihre Partnerschaft. Die „Hildener auf Zeit“ erhalten dabei auch einen Einblick in die Stadtgeschichte – am Dienstag mit einem prominenten Stadtführer: Altbürgermeister Günter Scheib begann mit seinem unterhaltsamen Rundgang auch gleich im alten Ratssaal und führte die Soldaten danach durch die Innenstadt.

1500 Euro haben die Soldaten in den vergangenen Wochen in der Waldkaserne gesammelt. Das Geld soll vor allem ukrainischen Kindern, die nun in Hilden Zuflucht gefunden haben, zu Gute kommen. „Momentan leben 370 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Hilden“, berichtet Bürgermeister Claus Pommer. Wie viele noch kämen, könne er nicht abschätzen. „Wir bereiten uns auf weitere Flüchtlinge vor.“ Der Fokus der Stadt liegt auf einer Unterkunft. Das zusätzliche Geld der Soldaten soll vor allem Kindern den Alltag verschönern: „Wir möchten ihnen damit gerne Spielsachen kaufen oder ihnen einen Ausflug ermöglichen“, sagt Pommer.