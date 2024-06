Medizinische Versorgung in Hilden, Haan, Langenfeld So wirkt sich die Krankenhausreform auf die Region aus

Die Krankenhausreform wirbelt die medizinische Landschaft momentan auf und teilweise ordentlich durcheinander. In dieser Woche hat das Land vorgestellt, welche Kliniken in Zukunft welche Leistungen anbieten sollen. Auch für die GFO-Kliniken Mettmann-Süd mit Standorten in Hilden und Langenfeld haben die Experten des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) nun bekannt gegeben, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Welche Auswirkungen kommen auf die Menschen in Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim zu?