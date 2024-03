Programm des Gebirgsvereins So wird in und rund um Hilden im April gewandert

Außerdem steht jeden Mittwoch ein Spaziergang am Vormittag an. „Spaziert wird um den Elbsee, im Hasseler- und Benrather Forst, im Stadtwald und in der Ohligser Heide“, erklärt die Sprecherin weiter. Die Dauer ist jeweils etwa zwei Stunden (etwa sechs bis sieben Kilometer). Gestartet wird immer um 9.45 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkte sind: 3. April, am Elbsee-Parkplatz, Schalbruch/Breidenbruch, Hilden. 10. April am Heidekrug Ecke Heidepark, Walder Straße, Hilden. 17. April, Hildener Straße/Brockenstraße, Düsseldorf, Parkplatz rechts vor der Autobahnbrücke. 24. April, Parkplatz Waldbad, Elberfelder Straße, Hilden. Weitere Informationen gibt es unter www.sgv-hilden.de im Internet.