E-Scooter werden meist am Abend und am Wochenende, also in der Freizeit genutzt, hat das Umweltbundesamt ermittelt. Und sie werden für Kurzstrecken genutzt, die sonst mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Dieser Stromflitzer steht in der Hildener Altstadt kurz vor der Tabuzone auf der Schwanenstraße.