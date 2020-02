Hilden : Inklusionsparty: Jeck ist Jeck, egal ob im Rolli oder auf zwei Beinen

Hilden Die Graf-Recke-Stiftung und das CCH haben in der Stadthalle unter dem Motto „Flucht in die Karibik“ eine rauschende Karnevalsparty mit 300 Gästen gefeiert.

Ein bisschen nervös sind Claudia I. und Benedict I. schon, als sie am Freitagnachmittag die Bühne in der Hildener Stadthalle betreten. Kein Wunder, vor ihnen sitzen rund 300 Menschen, die ihre Augen auf das Prinzenpaar der Graf-Recke-Stiftung gerichtet haben. Aber die beiden meistern ihre Rede souverän und lassen sich dann von der Menge feiern.

Die Inklusionsparty der Graf-Recke-Stiftung und des CCH gehört seit sieben Jahren zum Karneval in Hilden dazu. Sie ist – neben der Teilnahme am Rosenmontagszug auf dem extra für das Inklusionspaar angefertigten Wagen des Herzlaufs – der Höhepunkt der Session für Claudia I. und Benedict I. Die 49-Jährige und ihr 31 Jahre alter Prinz wohnen in der Hildener Graf-Recke-WG an der Hochdahler Straße. „Unseren ersten Auftritt hatten wir bei unserem Karnevals-Gartencafé“, sagt Claudia. Bei diesem Anlass Ende Januar wurden die beiden auch offiziell gekürt. „Ich habe schon immer gerne Karneval gefeiert“, sagt Benedict. Das prachtvolle Ornat haben die beiden vom ehemaligen Prinzenpaar Andrea und Bernd Johann geschenkt bekommen.