Hilden : So verändert Corona die Kommunalwahl

So verändert Corona die Kommunalwahl

Hilden Das Wahlamt verlässt das Rathaus und zieht ab Mitte August in ein Ladenlokal im Rathaus-Center. Auf eine Wahlparty wird wegen der Pandemie verzichtet. Die Wahlbezirke bleiben aber erhalten.

Rund 44.000 Hildener sind am 13. September aufgerufen, Bürgermeister, Stadtrat. Landrat und Kreistag zu wählen. Die NRW-Landesregierung geht davon aus, dass der Urnengang unter Corona-Bedingungen stattfindet und hat deshalb bereits Ende Mai das Wahlgesetz geändert.

Wahlbezirke Bisher durften Stimmbezirke maximal 2500 Einwohner umfassen. Größere Wahlbezirke mussten in Stimmbezirke aufgeteilt werden. Der Gesetzgeber hat die Einwohnergrenze jetzt auf 5000 erhöht. Deshalb muss Hilden die Wahlbezirke nicht weiter unterteilen. Für die Kommunalwahl werden nur 22 Wahlvorstände gebildet.

Wahlausschuss tritt am 3. August ab 17 Uhr in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums zusammen, um über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschäge zu entscheiden.

Haben sich genügend Freiwillige gemeldet? „Ja es hat knapp gereicht “, sagt Klaus Helmer vom Wahlamt. Es sei gar nicht so einfach, Mitte September genügend Wahlhelfer zu finden. Viele seien dann noch in Urlaub, den sie wegen der Corona-Pandemie verschoben hätten.

Die Stadt braucht gut 300 Freiwillige für die Kommunalwahl am 13. September. Sie besetzen die Wahllokale und zählen nach deren Schließung die Stimmen aus.

Wahllokale Zwei Wahllokale waren bislang im Seniorenzentrum Stadt Hilden am Erikaweg 9 und im Seniorenzentrum am Stadtpark (Hofstraße 3) untergebracht. Die rund 1000 Wähler je Wahllokal würden die Bewohner gefährden. Deshalb wird das Wahllokal Seniorenzentrum Stadt Hilden in den innenliegenden Pausenhof der Astrid-Lindgren-Schule (Zur Verlach 42) verlegt. Das Wahllokal Seniorenzentrum Hofstraße 3 wird ersetzt durch das Foyer der nahe gelegenen Versicherung HDI Service AG (Pro-Aktiv-Platz 1).