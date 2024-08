VRR veröffentlicht Bericht So unpünktlich ist die Bahn in Hilden und Haan

Die gefühlt chronisch unpünktliche S1 ist in Hilden längst ein Reizthema. Die Strecke von Dortmund über Düsseldorf nach Solingen ist mit einer Distanz von 97 Kilometern besonders lang. Gerade auf den letzten Etappen Richtung Klingenstadt summieren sich die Verzögerungen zu veritablen Verspätungen. „Der lange Linienweg macht es wahrscheinlicher, dass sich Störungen an der Infrastruktur, Vandalismusschäden und Baustellen negativ auf den Betrieb der S-Bahn auswirken“, kommentierte die Stadt Hilden im vergangenen Jahr die Situation. Der aktuelle VRR-Bericht bestätigt das. Weniger als 77 Prozent aller Ankünfte in den Bahnhöfen gelten als pünktlich. Die zweite Linie kommt, in absoluten Zahlen betrachtet, deutlich seltener unpünktlich. Die Gründe sind wenig erfreulich: Der Regionalexpress 47 fällt voraussichtlich bis Ende dieses Jahres aus.