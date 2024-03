Arbeitsniederlegung am Donnerstag und Freitag So trifft der Bahnstreik Hilden und Haan

Der Streik soll am Donnerstag um 2 Uhr beginnen und erst am Freitag um 13 Uhr wieder enden. Im Güterverkehr der Bahn soll der Ausstand bereits am Mittwoch um 18 Uhr beginnen und bis Freitag um 5 Uhr dauern. Seit Monaten ringen GDL und Bahn um einen neuen Tarifvertrag. Knackpunkt ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen.