Mit Unterstützung von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat Bäckerei-Besitzer Roland Schüren am Donnerstag das Mega-Projekt mehrerer Firmen im Gewerbegebiet Giesenheide in Hilden eröffnet. Perspektivisch sollen dort mehr als 100 Ladesäulen für Elektroautos entstehen. So sieht der Ladepark aus der Luft aus.