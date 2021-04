Am Samstag, 0 Uhr, ist die Corona-Notbremse in Kraft getreten – und damit auch die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Polizei und Ordnungsdienst kontrollieren die Einhaltung. Wir haben uns angeschaut, ob sie die Menschen auch an die Ausgangssperre halten. Hier patroulliert der Ordnungsdienst am Busbahnhof an der Düsseldorfer Straße in Ratingen.