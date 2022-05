Traditionsveranstaltung in Hilden : So schön war das Angerfest

Auf dem Angerfest gab es nicht nur den legendären Erdbeerkuchen, sondern auch viele Showeinlagen. Erstmals wurde das Sommerfest der Kniebachschiffer nur an einem Tag gefeiert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Großartige Stimmung, leckerer Erdbeerkuchen und glückliche Kinder – das Angerfest der Kniebachschiffer am Samstag lockte nach zwei Jahren Pause wieder viele Besucher an. Erstmals feierte die KG nur an einem Tag.