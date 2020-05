Hilden/Haan : Wir machen Urlaub vor der Türe

Auf große Kreuzfahrt können Pfingsturlauber auf dem Unterbacher See gehen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Kreuzfahrten, Strandurlaub und sogar Skiurlaub sind auch in unserer Region möglich. Wir haben einige Tipps für all, die über Pfingsten einen Tapetenwechsel brauchen.Und wer mag, kann sogar in die Vergangenheit reisen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wer in diesem Jahr eigentlich einen Urlaub im Ausland gebucht hat und ihn bereits stornieren musste, kann aus der Not eine Tugend machen und in der Region verreisen. Hier gibt es alles, was die großen Reiseanbieter auch anbieten, vielleicht eine oder zwei Nummern kleiner. Und in Zeiten von Corona nur unter Auflagen wie beispielsweise einem Mindestabstand von 1,5 Metern. Ein Überblick.

Kreuzfahrt Statt durchs Mittelmeer können Hildener und Haaner auch über den Unterbacher See schippern. Zwischen zehn und 16 Euro kostet die Stunde mit dem Tret- oder Ruderboot, wer einen Segelschein hat, kann sich auch ein Segelboot mieten (ab 16 Euro für größere Boote, ab 6 Euro für kleine). Parkplätze sind ausreichend direkt vor der Türe vorhanden (Kleiner Torfbruch 31). Außerdem gibt es einen Kinderspielplatz, ein Lokal und eine etwa 5,5 Kilometer lange Spazierrunde, die unter anderem an einem Kletterpark und einem Verleih für Surfbretter und Stand-up-Paddeling. In Ratingen gibt es mit dem Blauen See ein ähnliches Angebot.

Jochen Kurth nimmt seine großen und kleinen Gäste zwischen Hilden und Düsseldorf mit auf eine Bahnreise. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Wer gerne Rad fährt, kann von Hilden oder Haan aus auch in Richtung Urdenbach fahren, um dort mit der Fähre nach Zons überzusetzen (Am Ausleger, zwei Euro pro Erwachsenem mit Rad, Kinder zahlen 1,50 Euro). Nach dem Besuch der mittelalterlichen Stadt führt der Weg nach Monheim, um dort mit dem Piwipper Böötchen die Rheinseite zu wechseln (2 Euro pro Person).

Auf Zeitreise gehen die Besucher des Freilichtmuseums Lindlar, in dem das Haus Hilden zu sehen ist. Foto: Tobias Dupke

Strandurlaub In Langenfeld an der Wasserskianlage läuft der Betrieb unter Auflagen wieder (Baumberger Straße 88). Dort können sich Sonnenhungrige an den Strand legen und schwimmen gehen. Wer surfen möchte, kann sich an der stehenden Welle versuchen. Die Ein-Stunden-Karte Wasserski kostet 22 Euro (Jugendliche 17 Euro), die All-inclusive-Tageskarte 59 Euro (49 Euro Jugendliche). Das Restaurant vor Ort ist für seine Burger bekannt.

ARCHIV - 04.07.2017, Sachsen-Anhalt, Stendal: Ein Schleppflugzeug zieht in Stendal (Sachsen-Anhalt) auf dem Flughafen Stendal-Borstel einen Segelflieger in die Luft. Fliegen für Hobbypiloten ist in Sachsen-Anhalt wieder möglich. Aber das Coronavirus bringt den Flugsportvereinen Einschränkungen. (zu dpa «Flugsport mit Sicherheitseinschränkungen wieder möglich»). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Wer Bahnen ziehen möchte, hat es momentan nicht leicht. Die Schwimmbäder im Kreis Mettmann sind wegen Corona in der Regel noch geschlossen. Allerdings kann seit 20. Mai wieder im Strandbad Lörick, Düsseldorf, geschwommen werden. Am 30. Mai erfolgt voraussichtlich die Eröffnung des Freibades Rheinbad und Freibad Allwetterbad Flingern.

Einen Skiurlaub im Sommer können die Urlauber in Neuss erleben. Die der Skihalle ist rund 300 Meter lang. Foto: Alpenpark Neuss

Urlaub in den Bergen Wer das Berg-Panorama liebt, dürfte sich im Bergischen Land wohl fühlen. Auch wenn die Alpen noch einen Ticken höher sind, kann sich die Region hinter Haan schon sehen lassen. Wer klettern möchte, findet in der Bergstation in Hilden, eine Möglichkeit (Bahnhofsallee 35). Auch unter freiem Himmel. Die Outdoor-Klettewand ist 20 Meter hoch (beispielsweise Bouldern 11 Euro, ermäßigt 9 Euro; Klettern 15 Euro, ermäßigt 13 Euro).

Freunde der Bergwelt können ihrem Kletterdrang in der Hildener Bergstation nachgeben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Waldkletterpark in Velbert (Richard-Tormin-Straße 1) bietet einen Adventure-Parcours und einen Kinder-Parcours an. Die Kosten liegen bei 24,95 Euro für Erwachsene (20,95 Euro für Jugendliche von 9-17) für den großen und 14,95 Euro für Kinder ab 4 auf dem kleinen Parcours.

Bahnreise Liebhaber von Bahnreisen sollten unbedingt mal am Unterbacher See vorbeischauen. Auf der Südseite, gleich neben Peters Biergarten, liegt das Vereinsgelände des Modellbahnclub (MBC) Düsseldorf (Am Kleinforst 277). Auf einem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück haben die Mitglieder ein wahres Paradies für Eisenbahnfans angelegt. Mit 1,2 Kilometer Gleisen, Brücken, einem langen Tunnel und mit Bahnhöfen. An einigen Tagen im Monat nehmen die Modellbahner gegen Bezahlung auf den in der Regel selbstgebauten Lokomotiven und Anhängern mit einer Spurweite von fünf Zoll, 12,7 Zentimetern, Gäste mit. Vor allem Kinder lieben dieses verwunschene Lummerland am Rande Düsseldorfs.

Flugreise Wer momentan den Flughafen in Düsseldorf besuchen möchte, wird nicht viel sehen: Es sind kaum Flugreisende unterwegs, die Besucherterrasse ist wegen Corona geschlossen. Es heben kaum Flugzeuge ab. Anders sieht es in Langenfeld aus. Dort starten dieser Tage wahrscheinlich mehr Flugzeuge als in DUS. Die Luftsportgruppe Erbslöh hat den Betrieb wieder aufgenommen. Rundflüge bieten die Mitglieder zwar nicht an (die gibt es nur während des fast schon legendären Flugplatzfestes), aber manchmal reicht ja auch nur der Anblick eines startenden Flugzeugs, um ins Träumen zu geraten.

Zeitreise In unserer Region sind tatsächlich auch Reisen in die Vergangenheit möglich. Im Mettmanner Neandertal (Talstraße 300) können Regioreisende beispielsweise die Steinzeit besuchen. Das Museum ist wieder geöffnet und bietet spannende Einblicke ins Leben der Neandertaler. Ein paar Hundert Meter daneben kann die Fundstelle besucht werden. Kinder können sich aus der Ferne schon einmal den Abenteuerspielplatz anschauen, der noch vor den Sommerferien eröffnet werden soll und sich thematisch um die Steinzeit dreht.

Wer nicht ganz so weit in der Zeit, dafür aber geographisch ein paar Kilometer weiter verreisen möchte, kann sich im Freilichtmuseum Lindlar (Lingenbach) das Haus Hilden anschauen. Natürlich gibt es auch noch viele andere, auch für Kinder überaus spannende Gebäude zu entdecken, aber gerade Hildener dürfte es interessieren, wie ihre Vorfahren vor rund 120 Jahren an der Hochdahler Straße lebten. Dort stand nämlich das Kleinstwohnhaus mit rund 40 Quadratmetern Wohnfläche. Bis zu 16 Menschen wohnten dort. Momentan ist der Eintritt kostenlos, da nicht alle Häuser geöffnet sind. Langweilig wird es trotzdem nicht.

Skiurlaub Viele Menschen flüchten im grauen rheinischen Winter in die Sonne – warum nicht auch mal im Sommer in den Winter fahren? Skiurlaub in Neuss verspricht die Skihalle (An der Skihalle 1). Skifahren kostet ab 24 Euro für Erwachsene (17 Euro für Jugendliche), die Rodelkarte gibt es schon ab 16 Euro (12 Euro Kinder). Darüber hinaus können auch Komplettpakete mit Ausrüstung und Verpflegung gebucht werden. Die Piste ist 300 Meter lang und bis zu 100 Meter breit.