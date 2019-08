Hilden/Haan : So kommt Ihre Beschwerde auch an

So kommt Ihre Beschwerde auch an

Viele Städte haben Leitfäden für richtiges Beschweren erarbeitet, die helfen sollen, Anliegen richtig zu transportieren.

Die Stadt Hilden etwa hat ein zentrales Beschwerdemanagement. Anders als der Name es vermuten lässt, nimmt die Verwaltung darüber nicht nur Beschwerden, sondern auch Hinweise, Anregungen und Lob entgegen. Dazu können Bürger das Kontaktformular unter www.hilden.de/mängelmeldung oder die App (tellme Mängel) nutzen. Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, sich telefonisch oder per E-Mail direkt an das Team Bürgermeisterbüro zu wenden: buergermeisterbuero@hilden.de, 02103 72-106.