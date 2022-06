Haus Hilden zeigt eindrücklich, wie Menschen vor rund 100 Jahren gelebt haben: Wenig Platz, wenig Komfort, dafür viel Arbeit. Das Gebäude stand früher an der Hochdahler Straße. Wer es heute besuchen möchte, muss jedoch ins Freilichtmuseum Lindlar fahren. „Im Erdgeschoss vermitteln Küche und Stube anschaulich die Lebensweise der damaligen Bewohnerinnen und Bewohner. Das Zusammenleben auf engstem Raum ohne Nasszelle oder sanitäre Einrichtungen, ohne Rückzugsraum für eine eigene Privatsphäre, gehörte für viele Arbeiterfamilien in Hilden, zum Alltag. Bezahlbarer Wohnraum war knapp – viele Arbeitssuchende zogen damals von außerhalb in die aufstrebenden Industriezentren“, schreibt das Museum.