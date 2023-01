Gastronomien in Hilden So läuft der Start der Mehrwegpflicht

Essen zum Mitnehmen ist schnell und praktisch, aber verursacht aber auch riesige Mengen an Verpackungsmüll. Aus diesem Grund müssen Gastronomen, die Essen für unterwegs verkaufen, ihre Produkte seit Jahresanfang auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Mit der gesetzlichen Vorgabe, Mehrweg anzubieten, wurde ein erster Schritt getan, um die Mengen an Einweg-Kunststoffverpackungen einzudämmen. Die Mehrwegvariante darf nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung. Von der Pflicht ausgenommen sind zum Beispiel Imbisse, Spätkauf-Läden und Kioske, in denen insgesamt fünf Beschäftigte oder weniger arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. Diese müssen den Kundinnen und Kunden aber ermöglichen, eigene Mehrwegbehälter zu befüllen. Doch wird das alles auch umgesetzt? Und wenn ja, wie? Dazu haben wir uns bei einigen Gastronomien in Hilden umgehört.