Baggersee zwischen Hilden und Düsseldorf : So könnten die Städte das Elbsee-Problem in den Griff bekommen

Mit aufblasbaren Badeinseln lassen sich Menschen über den Elbsee treiben. Das ist verboten, doch daran stört sich niemand. Foto: Privat

Hilden/Düsseldorf Ein Hildener hat sich in einem Brief an Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller gewandt und konkrete Vorschläge für den Party-Hotspot gemacht.