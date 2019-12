Musik in der Adventszeit : So klingt der Advent – eine Auswahl

Das Weihnachtssingen im Haaner Becherhus an der Kaiserstraße mit dem Haaner Duo mapiano (Melanie und Matthias Arnold) ist beliebt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan In Hilden und Haan stimmen zahlreiche Konzerte auf die Weihnachtszeit ein. Wir geben einen Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Manche kommen besinnlich und festlich daher, andere etwas lauter und laden zum Mitsingen ein. In der Adventszeit gibt es zahlreiche Konzerte von Solisten und Chören, die uns auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen.

Unter dem Motto „Hast du Töne“ veranstaltet die Kirchengemeinde St. Jacobus Hilden am Samstag, 7. Dezember, einen Musikabend zugunsten der Flüchtlingshilfe. Das Gesangsquartett Sylvia Hall, Andreas Hall, Ralf-Jürgen Pflug und Sabrina Wegmann mit Michael Krebs an der Orgel präsentiert alte wie neue Adventslieder. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Jacobus-Kirche, Mittelstraße 10. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

„Machet die Tore weit“ heißt es am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, beim Adventskonzert in der Friedenskirche am Molzhausweg 2. Dort wollen der evangelische Chor und die Kinderkantorei Hilden unter der Leitung von Tatjana Hain sowie die Diakoniechor unter der Leitung von Dorothea Haverkamp mit einer Mischung aus bekannten und unbekannten Liedern für einen stimmungsvollen Adventsnachmittag sorgen. Der Eintritt ist frei.

70 Schülerinnen und mehr als ein Dutzend Lehrer der Theresienschule Hilden gegen am Donnerstag, 12. Dezember, ein Benefiz-Konzert, das um 19 Uhr in der Schule an der Gerresheimer Straße 53,ein. Karten zum Preis von 3,50 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Schülerinnen für das rund zweieinhalb stündige Konzert gibt es nur im Vorverkauf über das Sekretariat und während der Schulzeit im Foyer der Schule. Der Erlös ist für die Partnerschule in Uganda bestimmt. Schon am Nachmittag beginnt ein Adventsbasar.

Das musikalische Duo Mapiano lädt für Donnerstag, 12. Dezember, zum weihnachtlichen Mitsingen ein. Im Repertoire sind traditionelle Weihnachtslieder und die beliebtesten Mitsing-Klassiker aus vier Jahren erfolgreicher Public-Singing-Konzerte im Saal der Haaner Brauhauskneipe Becherhus, Kaiserstraße 47. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse. Vorab kann man sich Karten für das Mitsing-Konzert reservieren über www.mapiano.net/singen oder telefonisch im Becherhus: 02129- 3475050.

Tom Daun gibt ein Harfen-Konzert in der Waldorfschule . Foto: RP/Frank Reimann

Weiter geht es am Samstag, 14. Dezember, mit einem festlichen Bläserkonzert in der Reformationskirche Hilden, Am Markt. Ab 18 Uhr präsentieren der Posaunenchor und das Blockflötenensemble „rondo flautino“ der evangelischen Kirchengemeinde eine breite Palette von festlichen barocken Intraden, Weihnachtsliedern bis zu neuen klangschönen Bearbeitungen. Die Leitung hat Kirchenmusiker Friedhelm Haverkamp. Der Eintritt ist frei.

Am dritten Advent ist die Hildener Stadthalle fest in Musikschul-Hand. Am Sonntagvormittag, 15. Dezember, präsentieren die Kinder aus dem Elementarbereich der Musikschule die Geschichte „Und täglich grüßt der Weihnachtsmann“. Da mehr als 100 Kinder beteiligt sind, gibt es sogar zwei Vorführungen, um 10.30 und um 12.30 Uhr. Das große Weihnachtskonzert der Musikschule mit vielen Ensembles, Orchestern und Kammermusikgruppen beginnt um 17 Uhr. Karten für die Weihnachtskonzerte sind zum Preis von acht Euro, ermäßigt sind es 4, im Sekretariat der Musikschule erhältlich, in begrenzter Zahl möglicherweise auch noch an der Tageskasse in der Stadthalle.

Der Haaner Mängergesangsverein tritt am 3. Advent in der evangelischen Kirche auf. Foto: Haaner Männergesangsverein

Ebenfalls für Sonntag, 15. Dezember, lädt der Haaner Männergsangsverein 1886 zusammen mit dem Männerchor Sonnborn/Vohwinkel von 17 bis 19 Uhr zum festlichen Weihnachtskonzert in die Evangelische Kirche an der Kaiserstraße in Haan ein. Die Leitung hat der neue Chorleiter Hans-Jürgen-Fleischer. Karten sind im Vorverkauf bei Zigarren Fischer an der Friedrichstraße 15 in Haan oder bei den Vereinsmitgliedern erhältlich.

Die New York Gospel Stars kommen in die Stadthalle nach Hilden. Mit ihrer unverwechselbaren Präsenz und ihrer einzigartigen Stimmgewalt begeisterten die New York Gospel Stars in den letzten Jahren hunderttausende Zuhörer deutschlandweit. Am Montag, 18. Dezember, werden die Besucher ab 20 Uhr auf eine Reise durch die Geschichte der New York Gospel Stars mitgenommen. Die Tickets gibt es im Vorverkauf ab 29,95 Euro (www.LB-EVENTS.de) ,telefonisch unter 0234/9471940 oder ab 32 Euro an der Abendkasse.

Tom Daun, der Harfenist mit dem weiten musikalischen Herzen, ist am Samstag, 21. Dezember, um 16 Uhr, in der Waldorfschule Haan-Gruiten, Prälat-Marschall-Straße 34, zu Gast. Auf seinen so verschiedenartigen Instrumenten – der warmtönigen keltischen, der kleineren gotischen, der lebendigen böhmischen Harfe und der großen doppelreihigen Barockharfe – stimmt Tom Daun auf die Weihnachtstage ein. Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt, Kinder sechs, die ganze Familie 30 Euro.

Da in diesem Jahr mehr als 100 Kinder der Hildener Musikschule beteiligt sind, gibt es gleich zwei Konzerte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die New York Gospel Stars gastieren im Rahmen ihrer Deutschlandtournee auch in der Hildener Stadthalle. Foto: Lars Berndt Events GmbH

Das Weihnachtskonzert des Chor’84 Damenchor Hilden beginnt am Sonntag, 22. Dezember, um 11 Uhr in der Stadthalle Hilden. Als Mitwirkende sind zu hören das „Newa“ Trio (Sopranistin, Knopfakkordeon und Balalaika) sowie der Männerchor Germania Opladen 1905. Barbara Uhling begleitet die Chöre in bewährter Weise. Auch die Kinder des Familienzentrums „Die Arche“ sind wieder mit dabei. Nach der Weihnachtsgeschichte kann auch das Publikum mitsingen. Karten zum Preis von 13 Euro sind noch erhältlich bei Blumen Trimborn (Dagobertstraße 10), bei Foto Kammann (Bismarckstraße 7) sowie bei Blumen Rack (Walder Straße 274)

(isf)