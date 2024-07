Teilweise noch viel Luft nach oben So kinderfreundlich sind Hilden und Haan

Die Stadt Hilden wirbt mit ihrem breiten Angebot für Familien: „In Hilden legen wir großen Wert auf Familien und Bildung. Wir bieten vielfältige Unterstützung und Angebote, um das Wohlbefinden von Familien zu fördern. Dazu gehören beispielsweise Kinderbetreuungseinrichtungen und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche“, heißt es auf der Homepage. Die Stadt Haan trägt seit wenigen Tagen als siebte Stadt in NRW das Siegel „kinderfreundliche Kommune“. 13 Maßnahmen, um kinder-, jugend- und familienfreundlichen Strukturen weiter zu fördern, stehen nun an. Doch was sagen die Familien selbst zur Kinderfreundlichkeit in Hilden und Haan? Das haben wir Familien sowie die Experten vom Kinderschutzbund (KSB) Hilden-Haan gefragt, die sich ständig mit Familien austauschen, seit vielen Jahren für ihre Belange eintreten und genau wissen, wo es gut läuft – und wo es hakt.