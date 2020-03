Mehrere Einkaufshilfen haben sich gebildet. Sie werden jetzt zentral gesteuert. Kontakt: Hilden – 02103 72-591. Haan – 02129 2550. Gruiten – 0171 9746499.

Wenn auch Sie anderen helfen wollen oder selbst Hilfe benötigen, empfehlen wir die Internetseite www.rp-gemeinsamstark.de. Dort bündeln wir die Angebote für Hilden, Haan und die anderen Städte im Verbreitungsgebiet. Wenn Sie mit Ihrem Angebot darüber hinaus in dieser Bilderstrecke auftauchen möchten, schicken Sie uns bitte einen kurzen Text und ein Foto an die Adresse hilden@rheinische-post.de – bitte geben Sie auch Ihren Namen und eine Telefonnummer für Rückfragen an.