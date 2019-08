Gesundheit : „Gelenke regelmäßig moderat belasten“

Hilden Der Orthopäde Matthias Lahner gibt Tipps, wie sich Patienten vor Arthrose schützen können. Sport und die richtige Ernährung gehören dazu.

Lahner Die Arthrose bezeichnet eine degenerative Gelenkerkrankung, die sehr schmerzhaft ist und oft mit Entzündungen einhergeht. Sie tritt meistens am Knie auf, aber auch an der Schulter, am Sprunggelenk, an der Hüfte oder am Handgelenk. Eine Arthrose kann zu Schwellungen und sogar Versteifungen führen.