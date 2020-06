Arena zur Bürgermeisterwahl : So haben sich die Kandidaten geschlagen

Hilden/Düsseldorf Die IHK hat die Hildener Bürgermeisterkandidaten ins Kreuzverhör genommen. Claus Pommer kann mit frischen Ideen punkten, Birgit Alkenings überzeugt mit Fachwissen, und Ralf Küppers gibt sich bürgernah.

Claus Pommer. Der parteilose Kandidat – unterstützt von Bürgeraktion, CDU, FDP und Grüne – hat sich sehr gut vorbereitet und bringt einige frische Ideen mit in die Diskussion. Um noch mehr Flächen für Gewerbe und Wirtschaft in Hilden zu erhalten, regt er beispielsweise ein neues Leerstandsmanagement an, bei dem das Stadtoberhaupt aktiv mit Eigentümern spricht und leerstehende Immobilien in Gewerbe umgewandelt werden könnten. Um noch mehr Firmen in Hilden anzusiedeln, soll das Team der Wirtschaftsförderung aufgestockt werden. Ein Scout in der Verwaltung soll Start-ups helfen, sich im Paragraphendschungel zurechtzufinden und Wege im Rathaus zu verkürzen. Außerdem sollte man über eine Buslinie in Ost-West-Richtung nachdenken. Um mehr bezahlbare Wohnungen in Hilden zu schaffen, sollte die Stadt leerstehende Immobilien kaufen. Viele Ideen, die vor allem von Amtsinhaberin Birgit Alkenings in der Regel nicht unwidersprochen blieben. Claus Pommer macht eine gute Figur, wirkt sympatisch und kompetent.