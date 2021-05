Corona-Notbremse fällt : So genießen Hildener und Haaner die Lockerungen

Hilden/Haan Endlich! Der Kreis Mettmann kann nach dem Wegfall der Notbremse einen Schritt in Richtung Normalität machen: Ohne Ausgangssperre, dafür mit Außengastronomie, Shoppen ohne Test und täglichem Präsenzunterricht in Schulen.

Der alte Markt liegt in der Sonne, schon um 10.30 Uhr zeigt das Thermometer 20 Grad an. Michael Kewersun und seine Partnerin Angelique Preuß setzen sich an einen Tisch und zeigen ihre Testbescheinigungen. „Endlich können wir hier wieder einen Kaffee trinken“, sagt Michael Kewersun. „Wir haben es sehr vermisst“, ergänzt Angelique Preuß. Seit Montag dürfen Wirte ihre Außengastronomie wieder öffnen. In Hilden stehen beispielsweise auf dem alten Markt wieder die Stühle, bereits am Vormittag trinken die ersten Gäste Cappuccino und Tee.