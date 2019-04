Spannendes Referat : Erste Schritte ins Daytrading ohne Bank

Haan Aktienhandel ohne Bank wird ohne Kenntnisse schnell zum Verlustgeschäft. Ein Vortrag in Haan will jetzt das erforderliche Grundwissen vermitteln.

(pec) Mit ein paar Klicks auf dem Smartphone Aktien, Rohstoffe oder ähnliches in Echtzeit kaufen und verkaufen – das hört sich nicht nur interessant an, das ist es auch! Wer allerdings meint, beim sogenannten „Daytrading" einfach „schnelles Geld" machen zu können, wird häufig eines Besseren belehrt. Der Aktienhandel ohne Bank wird ohne Kenntnisse schnell zum Verlustgeschäft. Im Rahmen eines VHS-Vortrags lernen die Zuhörer jetzt die Thematik kennen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. Mai, in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr im VHS-Haus in Haan auf der Dieker Str. 49 statt. Die Gebühr beträgt 29 Euro. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Informationen unter 02103 / 5005-30 sowie www.vhs-hilden-haan.de