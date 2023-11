Karnevalssession 2023/24 So feiert Hilden Karneval in der Stadthalle

Die Partys im Rahmen des Straßenkarnevals finden in der kommenden Session nicht im Festzelt auf dem alten Markt statt, sondern in der Stadthalle. Ausnahme ist die Rosenmontagsparty, die unter freiem Himmel in der Innenstadt steigt. An diesem Samstag, 11.11., beginnt um 11.11 Uhr der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen in der Stadthalle parallel zum Hoppeditz-Erwachen auf dem alten Markt. Das Programm rund um die Sessionseröffnung startet bereits um 10.30 Uhr mit Musik und einigen Darbietungen. Das Carnevals Comitee Hilden (CCH) sorgt für Getränke und Waffeln, teilten die Karnevalisten mit.