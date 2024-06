Apothepeker geben Tipps So feiern Fußball-Fans während der EM gesundheitsverträglich

Ob zu Hause auf dem Sofa, bei der Grillfeier im Garten, in der Kneipe, beim Public-Viewing in der Stadthalle oder im Stadion in Düsseldorf: Spätestens mit Beginn der EM am kommenden Freitag, 14. Juni, wird viele Hildener und Haaner das Fußballfieber packen. Damit Fanpartys und das Verfolgen der Spiele auch der Gesundheit gut bekommen, haben die Apotheken in Hilden, Haan und Langenfeld wichtige Tipps für alle Fußballbegeisterten zusammengestellt. Die wichtigsten Punkte.