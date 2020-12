Katholischer Sozialdienst und Polizei gehen von großem Dunkelfeld aus : Corona verschärft häusliche Gewalt

Hilden/Haan Bis Mitte Oktober zählte der SKFM 88 Fälle in Hilden und 32 in Haan, kreisweit 845. Opferschutz-Experten fordern Zivilcourage.

Frauen werden Opfer von Gewalt, da wo sie sich eigentlich am sichersten fühlen – in den eigenen vier Wänden. Die Täter sind ihre Partner, Menschen, die ihnen am nächsten stehen. Das geschieht beinahe täglich. Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) zählte in diesem Jahr bis zum Stichtag 15. Oktober 88 Fälle von häuslicher Gewalt in Hilden und 32 in Haan. Kreisweit kommt der Verein auf 845 Fälle: In Mettmann 72, in Erkrath 68, in Wülfrath 29, in Heiligenhaus 44, in Langenfeld und in Monheim jeweils 79, in Ratingen 190 und in Velbert 128.