SKFM Hilden Ehrenamtler für Vormundschaften gesucht

Viele soziale Projekte würden ohne die engagierte Mithilfe zahlreicher Ehrenamtler kaum funktionieren. Das weiß auch der SKFM (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer), der entsprechend des neuen Vormundschaftsrechts, das seit dem 1. Januar 2023 in Kraft ist, in die Suche nach Menschen, die eine ehrenamtliche Vormundschaft übernehmen wollen, eingebunden ist. „Dieses Ehrenamt ist kein Ehrenamt wie manches andere, denn die betreuten Kinder und Jugendlichen, die Not, Gewalt oder emotionale Instabilität erlebt haben, brauchen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden einen verlässlichen Ansprechpartner“, sagte Beate Röding, die als Koordinatorin Ehrenamt/Vormundschaften beim SKFM trotz früherer Erfahrungen mit Geflüchteten Neuland betritt.