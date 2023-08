Bildung in Hilden Warum nicht jeder Schüler aufgenommen wird

Hilden · Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium hat in Hilden einen guten Ruf. Wie schon im vergangenen Jahr starten hier nur noch drei Klassen. Die Kirche will es so. Wie sich die Schülerzahlen hier und an anderen Standorten entwickelt haben.

29.08.2023, 17:24 Uhr

Dass die Zahl der Schüler an seinem Gymnasium sinkt, sei von der Trägerin so gewollt, betont Rolf-Olaf-Geisler. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Wie schon im vergangenen Schuljahr starteten nur drei fünfte Klassen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Wer glaubt, dass die Schule an der Gerresheimer Straße unbeliebt ist, täuscht sich. Tatsächlich gibt es mehr Bewerber als Plätze.