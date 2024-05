Thema im Stadtentwicklungsausschuss Sind die Schulwege in Hilden ausreichend sicher?

Was sichere Überquerungen von Straßen angeht, findet sich in einer Stellungnahme der Stadt zur Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen ein Hinweis zu weiteren konkreten Maßnahmen, um die Sicherheit auf den Schulwegen zu erhöhen. So wolle die Verwaltung prüfen lassen, ob an Herderstraße, Lehmkuhler Weg/Auf dem Driesch, Körnerstraße sowie Pestalozzistraße weitere Querungshilfen eingerichtet werden können. Auch werden Prüfungen zur Einführung von Schulstraßen in der Antwort der Verwaltung angedeutet, doch in diesem Punkt scheinen die Chancen auf eine schnelle Lösung eher gering zu sein. So war ein entsprechender Antrag der SPD zur letzten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vertagt worden. In der Tagesordnung zum 15. Mai taucht er nicht auf.