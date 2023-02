Parken in Hilden Sind die Parklücken in Hilden zu schmal?

Die Autos werden immer breiter, die Parkplätze leider nicht. Das sorgt auch in Hilden für Probleme – deshalb hat ein Hildener einen Bürgerantrag eingebracht, der im nächsten Stadtentwicklungsausschuss am 15. März diskutiert werden soll: Er bittet darin um „Erstellung einer Neuregelung der Parkplätze in der Konrad-Allee von Rossmann bis WWT in Anlehnung des neuen Parkplatzes bei Rewe Conrad an der Richrather Straße.“